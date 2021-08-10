Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor'ın en popüler isimlerinden biri olan Aleyna, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtuldu. Yeni haftanın dokunulmazlık oyunlarında ilk oyunda elenen genç yarışmacı moral bozukluğu yaşıyor. Survivor'un şarkı yarışmasında birinci olan Aleyna, yeniden şarkı söyledi ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kim Kimdir? 10.08.2021, 12:56
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor 2021'de finalde yer alması beklenen popüler isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya engelli kardeşi Cansu için katıldığını belirtiyor. Sık sık tartışmaların odağında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

#Aleyna Kalaycıoğlu #Aleyna Kalaycıoğlu kimdir
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Ağustos 2021
İmsak 03:37
Güneş 05:10
Öğle 12:17
İkindi 16:04
Akşam 19:13
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0