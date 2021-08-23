Akyurt Kaymakamı Osman ALTIN kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Özgeçmiş



1972 yılında Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Aziziye köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Balıkesir-Balya, Bursa-Harmancık ilçelerinde Kaymakam Vekilliği ardından sırasıyla Denizli ili Beyağaç ilçesinde Kaymakam Adaylığı, Diyarbakır-Hani Kaymakamlığı, Çanakkale-Yenice Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı, Bartın Vali Yardımcılığı, Tekirdağ-Malkara Kaymakamlığı görevlerini müteakip 1 Aralık 2016 tarihli 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara Akyurt Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Halen Akyurt Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.