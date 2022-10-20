Akif dizisi oyuncuları kimler?

TRT ekranlarının dizileri her sezon reytinglerde yerini almayı başarıyor. Yeni sezonda da yeni dizilerin yayınlanacak. Peki yeni dizilerden olan Akif dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Akif Dizisi

akif-dizisi-oyuncuları

TRT 1 tarafından seyirciyle buluşacak Akif Dizisi dijital bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. 13 bölüm olarak çekilecek olan dizi ilk olarak TRT dijital platformunda yayınlanacak. Daha sonrada TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Akif dizisinin oyuncu kadrosunda; Fikret Kuşkan, Özge Borak, Adnan Biricik, Taha Baran Özbek, Gökçe Akyıldız, Ertan Saban ve Emre Bey yer alacak.

Dizinin konusu; Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazdığı dönemi anlatacak. Akif dizisinin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı yer alacak.