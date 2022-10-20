Akif dizisi oyuncuları kimler?
TRT ekranlarının dizileri her sezon reytinglerde yerini almayı başarıyor. Yeni sezonda da yeni dizilerin yayınlanacak. Peki yeni dizilerden olan Akif dizisinin oyuncuları kimlerdir?
TRT ekranlarının dizileri her sezon reytinglerde yerini almayı başarıyor. Yeni sezonda da yeni dizilerin yayınlanacak. Peki yeni dizilerden olan Akif dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Akif Dizisi
akif-dizisi-oyuncuları
TRT 1 tarafından seyirciyle buluşacak Akif Dizisi dijital bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. 13 bölüm olarak çekilecek olan dizi ilk olarak TRT dijital platformunda yayınlanacak. Daha sonrada TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Akif dizisinin oyuncu kadrosunda; Fikret Kuşkan, Özge Borak, Adnan Biricik, Taha Baran Özbek, Gökçe Akyıldız, Ertan Saban ve Emre Bey yer alacak.
Dizinin konusu; Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazdığı dönemi anlatacak. Akif dizisinin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı yer alacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Brentford
|11
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|11
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5