Ahmet Soley kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ekim 2011’den beri Nevşehir Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve son olarak Karacasu’ya atanan Ahmet Soley kaç yaşında, nereli ve kaç çocuğu var?

Aydın ili Karacasu ilçesi Kaymakamı Sayın Ahmet Soley’in kişisel sergisi “Erciyes Yılkı Atları” derneğimiz katkıları ile 16-17-18 Kasım 2018’de Afyonkarahisar’da olacak. Park Afyon 1.Kat’da 16 Kasım 2018 Cuma saat 17:30’da açılışı yapılacak olan sergi 18 Kasım 2018 Pazar saat 22:00’a kadar ziyaret edilebilecek. Uzun yıllardır fotoğraf ile uğraşan sayın Ahmet Soley’in “Irgat Çadırları” ve “Tarsus Yaşamları” adlı fotoğraf gösterileri ise 17 Kasım 2018 Cumartesi akşamı saat 19:30’da AFFD Ecz.Sedat Zora sunum ve eğitim salonunda gerçekleştirilecek. Ücretsiz etkinliklerimize tüm üyelerimiz ve fotoğrafseverler davetlidir.

Ahmet Soley Kimdir:

1957 yılında Aydın’ın Sultanhisar İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Selçuk’ta tamamlayıp 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıp, 1980 yılında fakültenin siyaset ve idare bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul maiyet memuru olarak mesleğe başladı. Kaymakamlık kursu ardından Gülnar Kaymakamlığına atanıp, Yunak ve Hamur Kaymakamlıkları, Malatya, Batman Vali Yardımcılıkları, Cide Kaymakamlığı, Çorum, Balıkesir ve Mersin Vali Yardımcılıkları görevlerinde bulundu. Ekim 2011’den beri Nevşehir Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve son olarak Karacasu’ya atanan Soley evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.