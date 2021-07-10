Ahmet Onay kimdir?

Ahmet Onay kimdir? 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde 15 Temmuz gazilerinden olan Ahmet Onay bir kez daha gündemde. Vatan haini FETÖ’cü alçaklar tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi oldu.

Kim Kimdir? 10.07.2021, 10:33 10.07.2021, 12:17
Ahmet Onay kimdir?

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda vurularak gazi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlatmıştı. Ahmet Onay, "Cumhurbaşkanı kulağıma, 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk' "demişti. Alçak FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi olmuştu.

AHMET ONAY KİMDİR?

15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadele sırasında kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu alçaklara gereken cevabı devleti ile milleti ile beraber verecekti. Saat 02.30 sıralarında yaralandım. Bir abla yaralandı onu içeriye taşırken bende yaralandım. Bir ağabey vardı orada Hasan Ceylan isimli videomu çeken kişi. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana 'Sana söz veriyorum 'Tayyip Erdoğan seni görecek' diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi. O da beni eğilip alnımdan öptü kulağıma adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum ki şunu dedi ' Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk' dedi. O anda gücüm yetmiyor kalkamıyorum ama şu anda ayaktayız genciz kuvvetliyiz, çalışkanız. Her zaman ömrümüz sürdüğü sürece onun arkasında olacağımıza namusumuz şerefimiz üstüne yemin ediyoruz" dedi.

Ahmet Onay 15 Temmuz için ne dedi?
Onay, aradan geçen 3 yılda hayatında manevi olarak olumlu şeyler yaşandığını kaydederek, "Hayatımda manevi anlamda çok şey değişti. Çok güzel insanlarla tanıştım. Küçüklükten beri hayalimdi siyasetin bir ucunda olabilmek. Ben siyasetçi değilim böyle bir olayda yaralanmış olan birisiyim bu devletin bu milletin bir evladıyım. Ancak bu siyasetçiler ile erken yaşta tanışıp içlerine erken yaşta dahil olabilmek beni mutlu eden tek şey. Dediğim gibi hayalimizdi. Allah defalarca kez sayın Cumhurbaşkanımızı görüp onunla birlikte olabilme fırsatını bizlere sundu. Türk milleti her dönemde olduğu gibi asil ferasetiyle 15 Temmuz gecesinde darbeci alçaklara, 'Ben vatanım için yaşarım devletim için ölürüm, liderim için ölürüm kardeşim' diyerek liderine yani Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı" diye konuşmuştu.YENİAKİT

#ahmet onay #Sedat Peker
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