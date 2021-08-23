Ahmet KARAKAYA kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1977 yılı Kastamonu- Taşköprü doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında Çankırı Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği'ne atandıktan sonra 2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ay süreyle İngiltere' nin Exeter Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla gönderildi ve 88.Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamladı. 2008 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.



Kaymakam Ahmet KARAKAYA sırası ile; Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili, (2001- 2002), Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003), Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamı (2004-2005), Siirt ili Baykan Kaymakamı (2005-2007), Artvin Vali Yardımcılığı, (2007- 2011), Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013), Zonguldak ili Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018), 16.09.2018 tarihi itibariyle Hayrabolu Kaymakamlığına atanmıştır. Kozlu Kaymakamlığı yaptığı dönemde Zonguldak Vali Yardımcılığı ( 2014- 2018), Karaman Beldesi Kayyum Belediye Başkanlığı ( 2017- 2018) ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ( 2014- 2017) görevlerini yürütmüştür. 27/12/2018 tarih ve 2018/ 260 Karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilçemize atanmıştır. 1. Sınıf Mülki İdare Amiri olan Kaymakam Ahmet KARAKAYA, evli ve üç çocuk babasıdır.