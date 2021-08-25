Ahmet Gülderen kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1982’de Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimine Kocaeli Üniversitesi Kandıra M.Y.O. Mahalli İdareler Bölümü’nde başladı. 2002 Haziran ayında mezun oldu ve aynı yıl girdiği Dikey Geçiş Sınavı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçiş yaptı. 2005 Haziran ayında Şeref Öğrencisi olarak okulunu tamamladı. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

2006 Temmuz ayında iş hayatına Bolu’da faaliyet gösteren Beypiliç A.Ş.’de satış sorumlusu olarak başladı. Sonrasında 2007-2008 yıllarında Ziraat Bankası Gerede Şubesi’nde Gişe Görevlisi, 2008-2011 yılları arasında Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde Kontrol Memuru, 2011-2014 yılları arasında Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde Sosyal Güvenlik Denetmeni, 2014-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

2017 Temmuz ayında Bolu Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Denizli-Tavas ile Kocaeli-İzmit Kaymakamlıklarında Refiklik Stajını tamamladı. 2017 Kasım ayından 2018 Temmuz ayına kadar Ordu İli Çaybaşı İlçesi’nde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü. Aynı yıl içinde Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı.

Yabancı dil eğitimi amacıyla önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Merkezinde 3 aylık İngilizce dil kursuna tabi oldu. Ardından 2018 Aralık ayı ile 2019 Temmuz ayı arasında İngiltere Liverpool Üniversitesi Dil Merkezi’nde Aktif İngilizce kursu aldı.

Evli olup iki çocuk babasıdır.

Kaymakamımız Ahmet GÜLDEREN 24 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan kura töreni sonrası İlçemizdeki görevine başlamıştır.05.05.2020 tarih 2020/180 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilçemize asaleten ataması yapılmıştır.

