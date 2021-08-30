Adem Topca kimdir?

Adem Topca kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kim Kimdir? 30.08.2021, 16:01
Adem Topca kimdir?

Adem Topca kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Adem TOPACA 1992 yılında Antalya’nın Manavgat İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manavgat’ta tamamladı.2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.2016 yılında girdiği Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Antalya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Sırasıyla Antalya/Serik ve Düzce/Akçakoca İlçelerinde Refiklik Stajını tamamladıktan sonra Rize İli İkizdere İlçesinde yaklaşık 8 ay vekaleten Kaymakamlık görevini yürüttü. Akabinde Bakanlık Merkez Stajı kapsamında 3 ay dil eğitimi aldıktan sonra 8 ay süreyle İngiltere’ye gönderildi. Liverpool Üniversitesi’nde dil eğitimi alan ve idari sistemle ilgili çeşitli incelemelerde bulunan Adem TOPACA, 25/10/2019 tarihinde Karamanlı Kaymakamı olarak atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın  11.09.2020 tarihli ve E.13394 sayılı yazısı ile Bartın Vali Yardımcılığı görevine başlamış, halen bu görevini yürütmektedir. Adem TOPACA evli olup İngilizce bilmektedir.

#Adem Topca
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