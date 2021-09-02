Adem Balkanlıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Çorum ili Sungurlu ilçesi Aşağı Fındıklı Köyü’nde doğdu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

2014 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak kamu hizmetine başladı. Yaklaşık 1,5 yıl Ankara merkezde ve Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda çalıştıktan sonra, 2015 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine 104. Dönem Çorum Kaymakam Adayı olarak intisap etti.

Kaymakam adaylığı sürecinde Çorum’da vilayet stajını, Yozgat- Sorgun ve Çanakkale -Eceabat ilçelerinde refiklik stajını ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda teftiş stajını yaptı.

Sırasıyla Denizli - Bozkurt, Iğdır – Aralık ve Amasya – Gümüşhacıköy ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Ayrıca Aralık Dilucu Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği yaptı. Bu dönemde Nahcivan ve İran 1. Derece Sınır Komiserleri ile yapılan sınır güvenliği toplantılarına başkanlık etti.

2017 yılında İspanya’ ya yurt dışı eğitimi için gitti. 8 ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi’nde dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kurumlarda ve T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde incelemelerde bulundu.

Yurtdışı görevi sonrası İçişleri Bakanlığı’nca açılan kaymakamlık kursuna alındı. Kursu başarı ile tamamlamasının ardından kura sonucu Kayseri ili Tomarza ilçesine atandı. Yaklaşık 2 sene Tomarza Kaymakamlığı görevini yürüten Adem Balkanlıoğlu, 14.07.2020 tarih ve 31185 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aydıncık Kaymakamlığı’na atandı.