Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede bir revizyona daha gidildi.

Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevden af talebi kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı görevine Bekir Bozdağ'ı atadı.

Abdülhamit Gül, görevi aldığı Bekir Bozdağ'a Adalet Bakanlığı görevini yeniden teslim edecek.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR

1 Nisan 1965'te Yozgat'ta doğdu.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bozdağ, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

Bir süre kamu görevinde bulunan Bozdağ, daha sonra serbest avukat olarak çalıştı.

Bozdağ, 18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu.

Bozdağ, AK Parti'nin kurulmasıyla Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı.

61. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı, 61, 62, 64 ve 65. Hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevlerini üstlendi.

AK PARTİ MKYK Üyesidir.

65. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve iki çocuk babası.