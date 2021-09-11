Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Nasıl Ünlü Oldu?

Star TV ekranlarında oynayan Ada Masalı dizisinde başrolde oynayan Ayça Ayşin Turan bir dergi çekimi için fotoğraf çektirdiği bikinili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması ile bütün dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu’dur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde STAR TV ekranlarında başlayan "Ada Masalı" adlı dizide başrol olan "Haziran"ı canlandırmaktadır.

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