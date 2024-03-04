İstanbul depremiyle ilgili her yeni günde uzmanlar tarafından yeni uyarılar gelirken; eski binaların fazlalığı mega kentte endişe yaratıyor. Özellikle 6 Şaubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm için atılacak adımları beklerken, hükümet de düğmeye bastı.

Depreme hazırlığı kolaylaştırmak için kredi kolaylığı sağlandı. Hükümet İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 'Yarısı bizden' kampanyası başlatmıştı. BDDK da buna ek olarak yeni bir karar aldı. Alınan karara göre riskli binalara uygulanan kredi kısıtlaması kaldırıldı.

YARISINDAN BİR FAZLASI YETERLİ

ATV Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, "Riskli binaların hepsi kentsel dönüşüme girecek. İstanbul için çok önemli. 10 daire varsa ve 5 daireyi geçtiği takdirde yani 6 daire olduktan sonra hemen kentsel dönüşüme o bina giriyor" dedi.

700 BİN TL'YE KADAR HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Riskli yapıda oturanların başvruracağı kampanya kapsamında; bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi desteği ve 100 bin TL'ye kadar tahliye desteği verilecek.

KİRACILARA 100 BİN TL

Ayrcıa kiracılar da bir kereye mahsus ve geri ödemeiz olmak üzere 100 bin TL tahliye desteği alacak.

İş yerleri için de 350 bin TL hibe, 350 bin TL kredi ve yine geri ödemesiz taşınma desteği olacak. Yine kiracılara da yine 100 bin TL kira desteği sunulacak.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 1 YIL FAİZSİZ

Kampanyada ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Ödemeler ilk 12 ay faizsiz, 120 ay uygun vadeli şekilde gerçekleşecek.

YIL YIL ÖDEME PLANI

700 bin TL kredide ödeme planı yıl yıl şöyle olacak;

1. yıl: Ödemesiz

2. yıl: Ödemesiz

3. yıl: (Faizsiz) 5 bin 833

4. yıl: 6 bin 125

5. yıl: 6 bin 431

6. yıl: 6 bin 753

7. yıl: 7 bin 90

8. yıl: 7 bin 445

9. yıl: 7 bin 817

10. yıl: 8 bin 208

11. yıl: 8 bin 618

12. yıl: 98 bin 49

KREDİ PUANLARINA BAKILMAYACAK

Kredi verilirken ise hak sahibinin gelir ve kredi puanlarına ise bakılmayacak.

BAŞVURUYU KAÇIRANLARA YENİİ FIRSAT

Söz konusu kampanyaya başvurular geçen sene Nisan ayında başlamış, 1.2 milyona yakın müracaat yapılmıştı. Bakanlık başvuru dönemini kaçıranlara yeni bir fırsat sunmaya karar verdi. Öncelik başvuru sahiplerine verilecek ama sonradan katılmak isteyenler de kapsama alınacak.