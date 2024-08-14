Kaza, sabah 05.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. Ş.C. yönetimindeki Bordum-Van seferini yapan 34 FA 8808 plakalı Vangölü firmasına ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağında şarampole devrildi. Yan yatarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan ve içerisinde 37 kişinin bulunduğu otobüste muavin ile birlikte 26 kişi yaralandı.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.