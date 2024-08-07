Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Çatak’a atanan Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve kurum çalışanları tarafından karşılandı.

Kaymakam Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile kısa bir toplantı yaparak kendilerine yeni dönemde çok iş düştüğünü ve ilçenin eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her türlü çalışmayı destekleyeceğini belirtti.



Toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, ilçedeki eğitim durumu ve faaliyetleri ile ilgili sunum yap