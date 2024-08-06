Resmi Gazetede geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 302 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirilmişti. Bu kapsamda Erzurum Çat Kaymakamlığı'ndan Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, ilçedeki görevine başladı.

Temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Yapılan atamayla Van'da 2 Vali Yardımcısı ve 5 ilçenin kaymakamı değişmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van'ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişmişti.

Bu kapsamda Erzurum Çat Kaymakamlığı'ndan Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, ilçedeki görevine başladı.

Başkale Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Erdoğan, ilçe kurum amirleri tarafından karşılandı.

BAŞKALE KAYMAKAMI MUHAMMET SERDAR ERDOĞAN KİMDİR?

1992 yılında Gümüşhane’nin Torul ilçesinde doğdu. Öğrenimini Düzce’de tamamladı. 2011 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

MESLEKİ KARİYERİ

2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti.

Kaymakam Adaylığı sürecinde Kütahya’da vilayet stajı, Manisa Gölmarmara ve Bitlis Ahlat ilçelerinde refiklik stajlarını ve Mülkiye teftiş stajını Ankara’da tamamladı.

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Vekâlet stajından sonra Arapça dil eğitimi için Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Ürdün Üniversitesinde eğitim aldı.

2019-2020 Eskişehir - Günyüzü Kaymakamı olarak görev yaptı.

2020-2022 Bolu-Göynük Kaymakamı olarak görev yaptı.

2022-2024 Erzurum-Çat Kaymakamı olarak görev yaptı.