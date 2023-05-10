Wanhaber – Haber Bülteni

Önceki gün Çatak, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerini ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, ziyaretlerini Tuşba Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi ile sürdürdü.

AK Parti Van Milletvekili Adayı Burhan Kayatürk, Tuşba Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi’ni ziyaret ederek, verilen kurslar hakkında bilgi aldı ve merkezi gezdi. Öğretmen ve kursiyerler ile bir araya gelen Kayatürk, sorun ve talepler konusunda istişarelerde bulundu.

Daha sonra Van Kalesi yanındaki Atatürk Parkı’ndaki vatandaşları da ziyaret eden Kayatürk, seçim manifestosunu açıkladı.

Kayatürk, Tuşba İlçesi'ne bağlı bir köye de giderek, ev ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşların köy ile ilgili taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sundu. Kayatürk, ziyaretlerini sürdürüyor.