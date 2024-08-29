Van'da yaklaşık iki ay önce BBP İl Başkanlığı görevinden ayrılan Mevlüt Kaya, kız kardeşinin vefatı ile büyük üzüntü yaşadı. Fikri Taştı'nın eşi, Büyük Birlik Partisi'nin Önceki İl Başkanı Mevlüt Kaya, Tacettin, Merhum Muharrem, Abdullah, Sait, Cebrail, Nüsret ve Fikret Kaya'nın kız kardeşleri, Hayati Metin ve Muhammed Taştı'nın anneleri hakkın rahmetine kavuştu.

Azize Taştı'nın cenazesi Beyüzümü Şahbağı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, taziyeler yine Beyüzümü Şahbağı Merkez Camii Taziye Evi'nde kabul ediliyor.

Öte yandan Büyük Birlik Partisi Önceki Başkan Vekili İlhami Dalgın, önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Adnan Akbaş, Yusuf Coşar ve Alperen Ocakları Van İl Başkanı Muhammed Nur Kaya, taziyede Başkan Kaya'yı yalnız bırakmadı.