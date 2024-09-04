Kasko Fiyatlarında Dikkat Çeken Artış

Bu durum, kasko sigortasının önemli değişimlerinin yaşandığını gösteriyor.

Rekabetin Etkisi Büyüyor

Kasko fiyatlarının daha az artması, sigortanın rekabet ortamına girmesine olanak tanınırken, ödenen hasar miktarlarının neredeyse %100 oranında arttığı, insanların karşı karşıya kaldığı da gözlerin önüne seriyor. Bu durum, sigorta sektöründe hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından bir rekabet ortamı yaratıyor.

Primalarında Önemli Artış

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) raporlarına göre, yılın ilk 7'sinde kasko yaptıran yaklaşık 4,8 milyon araca 5 milyon 192 bin adet teminat verilmiş ve toplamda 59 milyar lira prim toplanmıştır. Geçen yılın aynı dönemdeki prim toplama miktarı ise 42,6 milyar lira olarak tespit edilmiştir.

Sektördeki Genel Durum

Kasko fiyatlarının nominal artışıyla birlikte, diğer sigorta branşlarında da benzer fiyatlar gözlemleniyor; örneğin, trafik sigortasında reel artış %5 düzeyinde kalırken, bu alandaki şirketler 56 milyar lira prim elde ederken, 2024'ün ilk 7 yılında bu rakam 95,2 milyar liraya çıktı. Bu durum, sigorta sektörü genel sağlığına dair önemli ipuçları sunuyor.

Maden Sektöründe Sigorta Artışı Dikkat Çekiyor

Öte yandan, çalışanların zorunlu ferdi kaza sigortasında %298 gibi yüksek bir artış yaşanması, Erzincan'daki bir kaza sonrasında prim artışlarının zorunlu hale gelmesiyle bağlantılıdır. Bu durum, sigorta sektöründeki dinamiklerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor.