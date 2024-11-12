Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasap dükkanı olan esnafın kesmek için aldığı dana elinden kaçtı. Danayı yakalamak için kovalama başladı. Kalabalıktan daha da korkan dana, yakınlarında bulunan Van Gölü'nün serin sularına girdi. Dananın göle girmesi sonucu sahibi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Bu sırada Van Gölü'nün dip çamur temizliğini yapan firma sahibi ve aynı zamanda kasabın da komşusu olan İbrahim Buyruk ve beraberindekiler limanda demirli bulunan teknelerini alarak danayı yakalamaya çalıştılar. 15 Temmuz Parkı'ndan feribot iskelesine kadar yüzerek giden dana, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu boğazındaki ipin yardımı ile tekneye alındı. Sahile kadar taşınan dana daha sonra sahibine verildi.