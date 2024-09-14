Yüksek Kapasite ve Büyük Alan Kullanımı

Kardemir’in kuracağı KRD Dibekli Güneş Enerji Santrali 1, 12 MWe kurulu gücüyle bölgenin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaklaşık 257 bin metrekarelik dev bir alanda 20 bin 280 adet 675 W’lık güneş paneli ile 48 inverter içeriyor. Bu ölçekli yatırım, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığı ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

Yılda 22 Milyon KWh Elektrik Üretimi

Santralin yıllık 22 milyon kWh elektrik üretmesi bekleniyor ve bu üretimin, Kardemir’in enerji tüketimiyle mahsuplaşılacak olması, şirketin enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. Bu stratejik yaklaşım, şirketin maliyetleri minimize etme ve enerji bağımsızlığını sağlama hedefini destekliyor.

Enerji Piyasasında Yenilikçi Yaklaşım

Santralde üretilen elektriğin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde şirketin elektrik tüketimiyle mahsuplaşılacak olması, Kardemir’in enerji piyasasında lisanssız üretimle daha esnek ve maliyet etkin bir operasyon yürütmesini sağlayacak. Bu durum, enerji sektöründe yenilikçi çözümler arayan diğer şirketler için de bir örnek teşkil edebilir.

Güneş Enerjisi ile Geleceğe Yatırım

Kardemir’in bu dev yatırımının, sadece enerji ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük katkılar sağlayacağı öngörülüyor. Van’ın güneş enerjisi potansiyelini değerlendiren bu proje, Türkiye’nin yeşil enerji hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.