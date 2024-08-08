2. Lig’de mücadele eden Van Spor FK’nin 2 önemli taraftar grubu bulunuyor. Bunlardan biri Grup Karakobralar ve diğeri ise Gölkentliler. Her iki taraftar grubu da takımı hem iç saha maçlarında hem dış saha maçlarında yalnız bırakmıyor.

Yeni sezonda da şüphesiz Van Spor FK’nin en önemli itici gücü taraftarlar olacak. Bu taraftar gruplarından biri olan Karakobralar, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık, sezon öncesi Wanhaber’e açıklamalarda bulundu.

IŞIK: “SON 10 SEZONUN EN İYİ KADROSU”

Yeni yönetimden beklentilerinin olduğunu söyleyen Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık, “İyi bir yönetim başa geldi. Temennimiz Van Spor’un hakkettiği şampiyonluğu yaşaması. Hedef önce 1.lige ardından bir üst lige çıkmak. Bu başarının elde edileceği kanaatindeyiz. Başkan Erol Temel ve yeni yönetiminin kurmuş olduğu kadro ve transferleri olumlu ve yerinde buluyorum. Son 10 sezonun en iyi kadrosu diyebiliriz.” dedi.

“TARAFTAR ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR”

“Şehir olarak şampiyonluğa kenetlenmemiz gerekiyor” Işık, “Verilen vaatlere bakıldığında kulübümüzün maddi bir sıkıntısı görünmüyor. Van halkı şampiyonluk bekliyor. Play-off’lara kalmadan direkt şampiyonluk istiyoruz. Çünkü play-off bize iyi gelmiyor. İyi bir performans sergileyemiyoruz play-off’larda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi. Direkt şampiyonluk bizim için daha hayırlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“KENTE TRİBÜN KÜLTÜRÜ KAZANDIRACAĞIZ”

Bu yıl taraftarlar grubu olarak birçok çalışma yapacaklarını dile getiren Işık, “Uzun süredir Karakobralar Taraftarlar Derneğinin herhangi bir lokali ve dernek yeri yoktu. Taraftarlarımıza bir dernek yeri kazandırdık. Bu süreçte yanımızda olup destek veren Erol Temel Başkana teşekkür ederim. Bu yıl görsel şovlara daha çok yer vereceğiz. Bu memlekete tribün kültürü kazandırmayı hedefliyoruz, böyle bir arzumuz var. Tribünde kadın taraftarın daha fazla olması için gayret edeceğiz. Küfrün daha az olması hatta hiç olmaması için çalışacağız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp Van Spor’a destek vermeleri için sosyal etkinlikler yapacağız.” şeklinde konuştu.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN TOPYEKÜN KENETLENMEMİZ GEREKİYOR”

Yönetime yeni sezon için birçok tavsiyede bulunduklarını anlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında yönetime, menajerlerin çok fazla tuzağına düşmemelerini, bu konuda dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyardık. Sizler aracılığıyla da şöyle bir tavsiyede bulunalım; Topyekûn şehirde kenetlenmeyi sağlasınlar. Erol Temel Başkanımız halk ile taraftarlar ile iç içe olsun. Biz şehir olarak kenetlenmezsek başarı gelmez. Çok güzel bir kongre geçirdik. Kongremize katılım iyiydi. Bu katılımın sadece gelip orda bulunmakla kalmamasını da istiyoruz.”

“BU SENE İNŞALLAH O SENE OLUR DİYORUZ”

Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı; “Bu şehir her zaman olduğu gibi yine takımının yanındadır. Stadımız her ne kadar kötü olursa olsun, elverişli olmamasına rağmen takımımızın yanında yer alacağız. İyi görünen kadromuzun fiziki olarak da sahaya yansımasını bekliyoruz. Biz taraftarlar görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdik yine öyle olmaya da devam edeceğiz. ‘Bu sene inşallah o sene olur’ diyoruz. Bu yılki sloganımız ise ‘İnananlar asla kaybetmez’ bunu tribünde sıklıkla duyacaksınız.”