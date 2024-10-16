Hangi Bölgelerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor?

Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimlerin ilk kar yağışını göstereceği belirtiliyor. Yağışların sıcaklık ve etkisi, günlerdeki havanın göstereceği önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumu raporunu yayımlayarak yağışlı bir havanın hakimiyetini duyurdu. Rapor, Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun gördükleri sağanak ve gök kırılmalarına yağışların geçeceğini belirtiyor. Bu durumda, birçok bölgede yaşamın olumsuz etkilendiği, özellikle tarım alanlarında dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Sıcaklıklar Ne Kadar Düşecek?

Meteoroloji, perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağını bildirdi. Bu, düşüş mevsimi normallerinin” inmeye neden olacak. Soğuk hava, kuvvetli kuzeydeki rüzgarlarla devam edecek ve bu süreçte kuzey, iç ve doğu başlangıç ​​atışları görülebilecek.