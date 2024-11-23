Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 oranında bir artış göstererek 5 milyon 448 bin 459’a çıktı.

2024 yılı Ekim ayında yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında Antalya yüzde 36,92 ile ilk sırada yer aldı.

Ekim ayında ülkemize gelen 5 milyon 448 bin 459 yabancı ziyaretçinin 268 bin 381’i (yüzde 4.93) günübirlikçi oldu.

Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti;

Antalya 1 milyon 965 bin 282 (yüzde 36,07), İstanbul 1 milyon 745 bin 808 (yüzde 32,04), Muğla 408 bin 13 (yüzde 7,49), Edirne 399 bin 424 (yüzde 7,33), İzmir 198 bin 596 (yüzde 3,64).

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan geçici verilere göre: 2024 yılı Ekim ayında ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,28 (1 milyon 618 bin 163) değer ile bir artış kaydedilirken, çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 6,23 (1 milyon 752 bin 496) değerinde bir artış gösterdi.

Diğer geçici verilere göre: 2024 yılı Ocak - Ekim döneminde ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,07 (17 milyon 640 bin 204) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,67 değerinde (17 milyon 588 bin 699) bir artış kaydedildi.

VAN’A AİT VERİLER!

2024 Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında 68 bin 907 ziyaretçi sayısı ile Van, ülkemiz genelinde 9. sırada yer aldı.

2024 yılı Eylül döneminde Van’a 89 bin 142 kişi ziyaret gerçekleştirirken, bu durum aynı yılın Ekim ayında 68 bin 907 ziyaretçi ile yüzde 22 oranında düşüş kaydetti.

2024 Ekim ayında Van’a hava yolu ile hiç yabancı gelmezken, kara yolu ile 68 bin 899 kişi, demir yolu ile 8 toplamda ise 68 bin 907 kişi giriş yaptı.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ise Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı 602 bin 865 olarak açıklandı.

2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında Van Kapıköy Sınır Kapısı ve Van Ferit Melen Havalimanını kullanarak Türkiye’ye giriş yapan yurtiçi ve yurtdışı ikametli vatandaşların sayısı ise 242 bin 292 olurken, çıkış yapan vatandaşların sayısı 239 bin 3 kişi olarak kaydedildi.