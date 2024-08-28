Kapıköy Sınır Kapısı’nda önemli bir dönüşüm süreci başlatıldı. 2019 yılında modernize edilerek yaya ve transit geçişlere açılan bu kapıda, yoğun girişler sırasında pasaport ve gümrük kontrol noktalarındaki yetersizlikler büyük izdihamlara yol açıyordu. Uzun süredir bu konuda yapılan çağrılar sonunda yanıt buldu ve Kapıköy’deki geçişlerle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yeni Kontrol Noktaları Geliyor: Kapıköy’ün Altyapısı Güçlendiriliyor

Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda, kontrol noktalarının genişletilmesi kararı alındı. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Tükmenoğlu, sosyal tesislerin yanı sıra pasaport ve gümrük kontrol noktalarının da artırılacağını duyurdu. Bu genişletme, kapıdaki yoğunluğu azaltmayı ve geçişleri daha hızlı hale getirmeyi hedefliyor.

Turistlerin Çileli Bekleyişine Son: Sosyal Tesisler Geliyor

Kapıköy Sınır Kapısı, her yıl yüzbinlerce kişinin geçiş yaptığı bir noktada yer alıyor, ancak sosyal tesis eksikliği nedeniyle turistler büyük sıkıntılar yaşıyordu. 2022 yılında İran tarafından yenilenen kapılarda, sosyal tesislerin olmaması yıllardır eleştiriliyordu. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, bu soruna çözüm olarak yeni sosyal tesislerin yapılacağını müjdeledi.

Milletvekili Türkmenoğlu'ndan Kapıköy için Büyük Müjde: Hedef 1 Milyon Turist

Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Van Valisi Ozan Balcı ile Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki incelemelerini paylaştı. Türkmenoğlu, “Kapıköy Sınır Kapısı’na yeni sosyal tesisler yapılacak ve kontrol noktaları genişletilecek. Hedefimiz, turist sayısını 750 binden 1 milyona çıkarmak ve İranlı misafirlerimizin geçişlerini hızlandırmak” dedi.