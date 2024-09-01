Van Ticaret ve Sanayi Odası İş Adamları Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Derince Belediyespor maçı öncesi Van Spor Futbol Kulübü'ne moral ziyareti düzenledi. Dernek yönetimi ile birlikte Van Spor FK'nin Van Atatürk Şehir Stadı'ndaki antrenmanını izleyen Kandaşoğlu, futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Geçmiş dönemlerde de Van Spor FK'ye büyük katkılar sunan Kandaşoğlu, bu katkılarına devam edeceğini söyledi. Van Spor FK'nin şampiyon olabilmesi için elinden gelen herşeyi yapacağını belirten Kandaşoğlu, 'hep destek, tam destek' dedi.

VAN SPOR'DAN KANDAŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Kandaşoğlu'nun ziyareti sonrası Van Spor FK, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Van Spor FK paylaşımında "Yarın karşılaşacağımız Derince maçı öncesi takımımıza moral ziyaretinde bulunarak gösterdiği nazik destek için Vanspor sevdalısı, İş insanımız Sayın Zahir Kandaşoğlu’na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.