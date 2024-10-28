Kamu Görevlisi Dolandırıcılık Yaparken Yakalandı

Mağdurları dolandıran Ramazan M., kayıplara karışarak yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı, fakat adli kontrolle serbest bırakıldı.Ramazan M., önce borç alarak güven kazandıktan sonra daha büyük miktarlarda paralar topladı; bununla da yetinmeyip borcu olan arkadaşlarına kredi çektirdi. İşe gelmemeye başladığında arkadaşları, endişeleri sebebiyle durumunu ailesine iletti ve bu da dolandırıcılığın fark edilmesine yol açtı.

Kayıp İhbarı ve Polisin Çalışmaları

Ramazan M.'nin eski eşi, kendisine ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu; evde yapılan aramada, mutfakta şarjda bir cep telefonu ve el yazısıyla yazılmış bir veda notu bulundu. Soruşturma kapsamında, Ramazan M.'nin 350 iş arkadaşından 300 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi.