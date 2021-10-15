Zabıta Alımları Başladı Mı? İtfaiyeci Alımları Başladı Mı?

Personel alımlarının başlamasıyla alımlarda duyuruldu. Peki hangi kurumalr ne kadar personel alacak personel alımları şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir başvuru yapacaklarda hangi bölüm mezunu şartı vardır?

Personel alımları başladı mı?

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Kamu Belediye 5320 TL Maaşla Zabıta, İtfaiyeci ve Düz Memur Alımları

Kamu Belediye farklı unvanlarda memur ve personel alımı yapıyor. İlana göre zabıta memuru, itfaiye eri ve düz memur alımı yapılacak. Alım 5320 TL maaşla hangi şartlarda ve şehir yapacağı detayları sunuldu.

Kamu Belediye 5320 TL Maaşla Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ve Düz Memur Alımı Duyurusu

Giresun Alucra Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda personel ve düz memur alımı yapacağını ilan etti. İlana göre 1 memur, 1 V.H.K.İ, 2 zabıta memuru alımı ve 2 itfaiye eri alımı yapacağını ilan etti. Türkiye genelinden başvuru kabul edecek.

Başvuru Şartları;

Adayların Türkiye vatandaşı olup kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir, Türk ceza kanununun 53. Maddesinde belirtilen suçları işlememiş olmaları gerekmektedir.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak şartlarına sahip adaylar başvurularını kolaylıkla yapabileceklerdir.

Başvuru Özel Şartları

KPSS P3 puana türünden en az 55 puan almak, adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, İtfaiye Eri unvanında başvur yapacak adaylar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekmektedir.

30 yaşını doldurmamış olmak, zabıta memuru alımı için erkek adayların en az 1,67 kadın adayların ise en az 1,60 boyunda olmaları gerekmektedir. Adaylarda bu başvuru özel şartları aranmaktadır.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 13 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup 15 Ekim 2021 tarihinde sona ermiş olacaktır. Başvurular Mesudiye Mah. Hürriyet Cad. No: 272 Alucra/Giresun adresinde yapılacaktır.

kaynak:kamu personel alımları