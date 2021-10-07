YSK Personel Alımları Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Şartları Neler? YSK Personel Alımları Başladı Mı?

Vatandaşların beklediği YSK personel alımları başladı mı? Peki kimler başvurabilir? şartlar neler, ne zaman başlıyor? Şimdi gözler YSK personel alımı ilanlarında!

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Açıktan Personel Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim

Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil

Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli

listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde

mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde

(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak

suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla

yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası

sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru

yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları

geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü

belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

- Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en

yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro

sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla

aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

- Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

- Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans

mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en

yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav

tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek

suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde

bulunulmayacaktır.

- Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus

Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir

tanesi)” ile girebileceklerdir.

- Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen

yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü

Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

- Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk

ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni,

bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade

yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri

tarafından ayrı ayrıdeğerlendirme yapılacaktır.

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70

olması gerekmektedir.

- Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik

ortalaması alınarak belirlenecektir.

- Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların

Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde

duyurulacaktır.

- Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai

başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde

yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim

KuruluBaşkanlığınca re’senyapılacaktır.)

- Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü

sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

- Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden

dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı

sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

- Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün

olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına

göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır.

Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

- Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen

adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde,

yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına

suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları

gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde

657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkum olmak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans

mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az

70 puan almışolmak,

kaynak:kamu alımları