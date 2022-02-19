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YOBÜ personel alımları ne zaman? Başvuru şartları

Kamu kurum ve kuruluşların personel alımları sürüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte alım detayları..

Kamu Alımları 19.02.2022, 13:13
YOBÜ personel alımları ne zaman? Başvuru şartları

Resmi gazetede duyurulan ilanla Yozgat Bozok Üniversitesine 21 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. KPSS B sınıfı puan türüyle alınacak kadrolar için taban puan şartı bulunmuyor. İşte alınacak kadrolar;

Hemşire, 5 personel
Ebe, 2 personel
Fizyoterapist, 1 personel
Eczacı, 1 personel
Psikolog, 1 personel
Laborant, 2 personel
Diğer sağlık personeli, 4 personel
Sağlık teknikeri, 5 personel

Başvuru Tarihi: 14/02/2022-28/02/2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri: Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile başvurular şahsen yapılacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen Şartları taşımak,
2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

İSTENİLEN BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır

Kaynak: Kamu Bülteni

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