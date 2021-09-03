Yıldız Teknik Üniversitesi 26.000 TL Maaş İle Sözleşmeli Personel Alımı yapacak Başvuru Şartları Neler?

Yıldız Teknik Üniversitesi 26.000 TL Maaş İle Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir;? Hangi kadroda alım olacak?

Yıldız Teknik Üniversitesi 26.000 TL Maaş İle Sözleşmeli Personel Alım

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanında bilişim kadrosunda görevlendirmek üzere kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi kamu personeli alımı yapıyor. Yayınlanan ilana göre sözleşmeli bilişim personeli alımı 26 bin TL maaşla yapılacak.

Başvuru Şartları

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış ve muaf olması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular üniversitenin internet adresi üzerinden “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurarak yapılacak.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Sözleşmeli bilişim personeli iş başvuru formu.

Özgeçmiş.

Mezuniyet belgeleri.

KPSS sonuç belgesi.

Yabancı dil belgesi.

Güncel yazılım dillerinden en az ikisini bildiğine teyit eden belge.

Meslek tecrübe süreleri, sertifikalar, mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğini gösteren belgeler isteniyor.

Sözleşme Ücretleri

Pozisyon: Kıdemli Grafik Arayüz ve Uygulama Geliştirme Uzmanı

Alınacak kişi sayısı: 1.

Sınava çağırılacak aday sayısı: 10.

Aylık ücret: 26.318,58 TL.

Pozisyon: kıdemli uygulama geliştirme uzmanı.

Alınacak kişi sayısı: 1.

Sınava çağırılacak aday sayısı: 10.

Aylık ücret: 26.318,58 TL.