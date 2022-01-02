Van Büyükşehir Belediyesi 33 daimi işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Van Büyükşehir Belediyesi, BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde istihdam edilmek üzere 33 daimi işçi alacağını duyurdu.

Kamu Alımları 02.01.2022, 13:06 02.01.2022, 13:24
Van Büyükşehir Belediyesi 33 daimi işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Van Büyükşehir Belediyes, iştiraki olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde istihdam edilmek üzere 13 Motor Ustası, (8 adet İş Makinesi Tamir Ustası, 1 adet Otobüs Tamir Ustası, 3 adet Kamyon Tamir Ustası, 1 adet Binek Araç Tamir Ustası) 10 İş Makinası Operatörü (7 adet Beko Loder Operatörü, 2 adet Ekskavatör, 1 adet Forklift) ve 10 Kamyon Şoförü alımı yapacağını duyurdu.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o duyuru:

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bünyesinde görevlendirmek üzere 10 Kamyon, 13 Motor Ustası, 10 'da iş makinası operatörü olmak üzere toplamda 33 personel daimi işçi olarak işe alınacaktır. İnternetten alınacak başvurular için son başvuru tarihi 04 Ocak 2022 Salı günü saat 17:00 olacaktır. Başvurular değerlendirildikten sonra yayınlanacak kura listesine 06.01.2022 Perşembe günü saat 17:00’den 07.01.2022 Cuma günü saat 17:00’ye kadar itiraz hakkı tanınacaktır. İtirazlar aynı zamanda başvuruların yapılacağı kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi’nin işe alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Motor Ustası işi için başvuru yapan adaylar kura olmaksızın mülakat ile değerlendirilerek işe alınacaktır. Kamyon Şoförü ve İş Makinası Operatörü için başvuran adaylar Noter kurası ile açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar olarak belirlenecektir (30 adet Kamyon Şoförü ile 30 adet İş Makinası Operatörü). Kura ile belirlenen Kamyon Şoförü ve İş Makinası Operatörü adayları mülakata alınacaktır. Mülakatlar sonunda istenen özelliklere ve yeteneklere sahip olan 10 adet Asil-10 adet Yedek Kamyon Şoförü, 10 adet Asil-10 adet Yedek İş Makinası Operatörü ve 13 adet Asil-13 adet Yedek Motor Ustası isim listesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait van.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

Başvurular 31 Aralık 2021-04 Ocak 2022 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar sadece online olarak kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Koronavirüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecektir.

Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 33 daimi işçi personel için aranan genel ve özel şartlar aşağıda verilmiştir.

MOTOR USTASI MÜRACAAT KOŞULLARI

   

     1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

     2- İlan tarihi itibari ile 01.01.1975-01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara mahkûm olmamak.

4-Herhangi bir suçtan Adli sicil veya Arşiv kaydı bulunmamış olmak, herhangi bir
suçtan hakkında derdest soruşturma veya kovuşturma bulunmamış olmak.

5-Herhangi bir suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkûm
olmamış olmak.

6-Hakkında yapılmış olan yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş ise söz konusu
kararın kesinleşmiş olması.

7-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

8-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü
saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası
seyahat görev engeli bulunmamak.

9-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

10-En az ilkokul mezunu olmak.

11-İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında
en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim
yeri belgesi (e-devlet) sunmak.

12- Tam teşekküllü güncel sağlık raporunda ilgili işi yapmaya haiz sağlık
koşullarını sağlamak.

 

MOTOR USTASI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-Nüfus cüzdan belgesi.

2-En az İlkokul mezunu olduğunu ispatlayan belge.

3-Adli sicil kayıt belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

4-Askerlik durum belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

5-Mesleki yeterlilik belgesi (Kalfalık, Ustalık veya Usta Öğreticilik Belgesi) veya motor bakım servisinde sigortalı olarak çalıştığını kanıtlar belge.

NOT : Yukarıdaki istenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine yüklenecektir. Müracaat koşullarını ispatlayan diğer belgeler, mülakatları başarıyla geçen asil ve yedek adaylardan istenilecektir.

 

OPERATÖR MÜRACAAT KOŞULLARI

        1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

       2- İlan tarihi itibari ile 01.01.1982-01.01.1997 tarihleri arasında doğmuş olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlara mahkûm olmamak.

4-Herhangi bir suçtan Adli sicil veya Arşiv kaydı bulunmamış olmak, herhangi bir suçtan hakkında

derdest soruşturma veya kovuşturma bulunmamış olmak.

5-Herhani bir suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkûm olmamış olmak.

6-Hakkında yapılmış olan yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş ise söz konusu kararın

kesinleşmiş olması.

7-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

8-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat

görev engeli bulunmamak.

9-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

10-G sınıfı ehliyet belgesi aldığı tarihten itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi

nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

11-İş Makinası Operatörleri için en az 3 yıllık (Beko Loder/Kazıcı Yükleyici ehliyet kodu: 105.02/105.30 - Ekskavatör ehliyet kodu: 105.04 – Forklift ehliyet kodu: 105.06) ehliyete sahip olmak ve müracaat ettiği iş makinası operatörlüğüne ait ehliyet koduna sahip olmak.

12-En az ilkokul mezunu olmak.

13- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devlet) sunmak.

14- Tam teşekküllü güncel sağlık raporunda ilgili işi yapmaya haiz sağlık koşullarını sağlamak.

 

OPERATÖR BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1-Nüfus cüzdan belgesi.

2-İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak. (Beko Loder/Kazıcı Yükleyici ehliyet kodu: 105.02/105.30 - Ekskavatör ehliyet kodu: 105.04 – Forklift ehliyet kodu: 105.06)

3-En az İlkokul mezunu olduğunu ispatlayan belge.

4-Adli sicil kayıt belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

5-Askerlik durum belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

     NOT : Yukarıdaki istenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine yüklenecektir. Müracaat koşullarını ispatlayan diğer belgeler, mülakatları başarıyla geçen asil ve yedek adaylardan istenilecektir.

 

 

KAMYON ŞOFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  1. İlan tarihi itibari ile 01.01.1982-01.01.1997 tarihleri arasında doğmuş olmak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
  3. suçlara mahkûm olmamak.

4-Herhangi bir suçtan Adli sicil veya Arşiv kaydı bulunmamış olmak, herhangi bir suçtan hakkında derdest

soruşturma veya kovuşturma bulunmamış olmak.

5-Herhani bir suçtan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkûm olmamış olmak.

6-Hakkında yapılmış olan yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş ise söz konusu kararın kesinleşmiş olması.

7-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

8-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev

engeli bulunmamak.

    9-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

     10-E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet belgesi aldığı tarihten itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi

nedenlerden

dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

   11-En az 5 yıllık E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyete sahip olmak.

    12-SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

       13-Psikoteknik belgesine sahip olmak.

       14-En az ilkokul mezunu olmak.

    15- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2 yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devlet) sunmak.

 16-Tam teşekküllü güncel sağlık raporunda ilgili işi yapmaya haiz sağlık koşullarını sağlamak.

KAMYON ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

  1. Nüfus cüzdan belgesi.
  2. E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet.

3-En az İlkokul mezunu olduğunu ispatlayan belge.

4-Adli sicil kayıt belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

5-Askerlik durum belgesi (e-devletten kare kodlu olarak alınacaktır)

    NOT : Yukarıdaki istenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine yüklenecektir. Müracaat koşullarını ispatlayan diğer belgeler, mülakatları başarıyla geçen asil ve yedek adaylardan istenilecektir.

 

 

NOT: İstenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresinde açılan sayfaya tek tek yüklenecektir. (Başvuru belgelerinin tamamı eksiksiz ve ilgili yere yüklenmek zorundadır) Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.

GENEL BİLGİLER

1- Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 12 Ocak 2022 Çarşamba günü  saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir. Noter kura çekimi, Kamyon Şoförü ve İş Makinası Operatörü adayları için yapılacaktır.

2- Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen ve açık iş sayısının 3 katı kadar olan 30 adet Kamyon Şoförü ile 30 adet İş Makinası Operatörü adayın Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.

3- Daimi işçi personel alımı için yapılacak olan mülakat sonucu belirlenecek 33 Asil ve 33 Yedek aday (13 Motor Ustası – Asil, 13 Motor Ustası - Yedek / 10 Kamyon Şoförü – Asil, 10 Kamyon Şoförü - Yedek / 10 İş Makinası Operatörü – Asil, 10 İş Makinası Operatörü-Yedek) isim listesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait van.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

#van büyükşehir belediyesi #Van Büyükşehir Belediyesi içi alımı #BELVAN Ulaşım #Belvan
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