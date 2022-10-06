Uzman Erbaş alımı kılavuzu açıklandı!

Uzman Erbaş başvuruları alınmaya başlandı. Uzman Erbaş için başvuru yapan adaylar açılan kontenjan sayısını ve alım detaylarını merak ediyor. İşte detaylar..

Sahil Güvenlik 150 Yeni Uzman Erbaş Alımı Kılavuzu

Jandarma Genel Komutanlığı güncel personel alımı başvuru ekranı açtı. JGK Uzman Erbaş Alımı her an gündeme gelebilecek bir konuydu ve beklenen açıklama geldi. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 150 yeni uzman erbaş alımı için kılavuzu açtı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 yeni uzman erbaş alımı için duyuru yaptı. Geçtiğimiz haftalarda da çok sayıda uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu ve alımları yapmıştı. Yeni yayınlanan ilan ile 150 yeni uzman erbaş alımı için kılavuzu belirtti.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi kılavuzu; Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı ikinci dönem uzman erbaş alımı bilgilendirme kılavuzu başlığı adı altında yapıldı.

Alımı yapılacak branşlar 65 kontenjanda Topçu unvanına, 45 motorcu branşına alım ve 40 şoför alımı ile beraber toplamda 150 uzman erbaş alımı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacaktır.

Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

Erkek olan,

En az lise mezunu olan,

2022 yılının başından beri 27 yaşını geçmemiş olma,

Askerlik görevini tamamlamış olanlar için başvuruların başladığı tarihten itibaren askerliği üzerinden 5 yıl geçmemiş olma şartları ile Jandarma Genel Komutanlığı 150 uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Uzman Erbaş Alımı Başvuru Şekli

Jandarma Genel Komutanlığı 150 askeri personel alımı ilanlarına başvurular henüz başlamamıştır. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup en geç müracaatların ise 20 Ekim 2022 tarihinde sona ermesi planlanmaktadır.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek olup online olarak elektronik ortam dışında yapılacak herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir.

kaynak:kamu alımları