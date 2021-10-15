Üniversite Memur Alımları Başladı Mı?

Üniversite personel alımları başladı. Peki hangi üniversite kaç kişi alacak personel alımı şartları nelerdir hangi alanlardan mezun olma şartları vardır başvurular nereden yapılacaktır?

Sivas Bilim Üniversitesi 3 Sözleşmeli Memur Alımı Duyurusu

Sivas Bilim Üniversitesi sözleşmeli memur alımı duyurusu yayınladı. Sivas alımı nasıl yapıyor. Elektronik başvurularda neler istenecek. Türkiye geneli başvuruları hangi tarihlerde yapılacak.

Sivas Bilim Üniversite Sözleşmeli Memur Alımı

Sivas Bilim Üniversitesi tarafından kamu personeli alımı yapılacak. Yayınlanan ilanlara göre Sivas Bilim Üniversitesi bünyesine Sözleşmeli nitelikte kamu personellerinin istihdam edileceği açıklandı. 3 kişilik alım yapılacaktır.

Alımı yapılacak personellerin 2 farklı nitelikte olduğu ve alım 3 kişi olarak yapılacak. Alımı yapılacak unvanlar ise 1 programcı ve 2 Sistem programcısı olmak üzere toplamda 3 personelinin alınacağı açıklandı.

Özel Şartlar Nelerdir

Programcı: YDS sınavından gerekli puanı alma, web teknolojilerine hakim ve deneyimli olma, tercihen veri tabanı sistemleri hakkında iyi düzeyde bilgiye sahip olma ve programcılık ile ilgili diğer şartları taşımak gerekmektedir.

Mezuniyet şartı olarak bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, istatistik ve matematik bölümü lisans programlarında birinden lisans mezunu olmak gerekiyor.

Sistem Programcısı: mezuniyet şartı olarak adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, istatistik ve matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bu yabancı ülkelerden mezun olan adaylar için denklik belgeleri gerekiyor.

Başvuru Nasıl Tamamlanır

Başvuruda gerekli belgelerin şahsen müracaatların Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS adresine veya posta yolu ile yapılması yolu ile yapıla bilecek olup farklı yollardan yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular bu ilan yayınlandıktan 30 gün içerisinde başvurular gerçekleştirile bilecek olup en geç müracaatların 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecektir.

kaynak:kamu alımları