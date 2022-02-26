Tüvtürk personel alımları başladı mı?

TÜVTÜRK İŞKUR sitesinden yayınladığı ilana göre 5 personel alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda 4 Hatay araç muayene hizmetleri yapım işletim şirketine ve 1 kişi de Uşak Han araç muayene istasyonuna alım yapılacak.

TÜVTÜRK Teknisyen Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

20 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak,

En az lise mezunu,

En az B sınıfı sürücü belgesi olmak,

Aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

Meslek Lisesi veya Yüksekokulların Motor, Makine, Otomotiv veya Elektrik-Elektronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekiyor.

Kaynak:Kamu alımları