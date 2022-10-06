Tüvtürk araç muayene personel alımı başvuru şartları?

Tüvtürk Araç Muayene Güncel Personel alımı ilanları yayınlandı. Tüvtürk şirketleri bünyesinde yeni personel alımlarını şirketleri alım yapmak üzere yeni işçi personel alımını gerçekleştirmek üzere duyuruda bulundu. Müracaat edecek adaylara duyurulur.

Tüvtürk Şirketi Bünyesinde İşçi Personel Alımı

Tüvtürk Şirketi bünyesinde yeni işçi alımı gerçekleştirmek üzere Tüvtürk Şirketi firmasında çalıştırılmak üzere harekete geçerek ilanen duyurdu. İşçi personel alımları başlatılarak İŞKUR üzerinden başvuru ekranları aktif edilerek müracaat edecek adaylara duyurdu.

Tüvtürk işçi personeli olarak yeni alımların ilanıyla birlikte adaylara duyurulan duyuruda adaylardan istenilen nitelikleri taşıdığı vakitte müracaat edebileceklerdir. Müracaat edecek adaylar nitelik detaylarına dikkat ederek müracaat etmeleri gerekmektedir. Nitelikleri taşımayan adaylar müracaatları kabul edilmeyecektir.

Adaylardan Aranan Nitelikler

Meslek Liselerinin, Motor, Makine, Tesviye, Otomotiv, Motorlu araç Teknolojisi (otomotiv/ elektromekanik), makine teknolojisi (makine bakım onarım, bilgisayar makine imalatı), metal işleri, elektrik-elektronik, alanlarından mezun olunması. Meslek Yüksekokullardan: Makine, motor, mekatronik, motor teknolojisi, iş makineleri, otomotiv, elektrik, elektronik alanlarından mezun olunması gerekmektedir.

B sınıfı sürücü belgesi bulunması gerekmektedir. İleri düzeyde bilgisayarda anlayan. Müşteri memnuniyeti müşteriye saygılı davranış prensipleri içerisinde çalışabilmesi. Erkek personel adayları askerlik hizmetleri gereğini fiilen sonuçlandırıp bitirmiş olmaları gerekmektedir. D ve C sınıfı ehliyeti bulunan.

Alım Yapılacak İller ve Müracaat Şekli-Tarihi

Müracaat edecek adaylar internet üzerinden İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan numaralarıyla birlikte müracaat edeceklerdir.

Kocaeli İlan Numarası ve Müracaat tarihi: Adaylar 10 Ekim 2022 tarihine kadar müracaat edebileceklerdir. İş İlan numarası: 00007032807.

Hatay Merkez İş ilan numarası ve Müracaat tarihi: Adaylar 24 Ekim 2022 tarihine müracaat edebileceklerdir. İş İlan Numarası: 00007072613.

Ankara İş ilan numarası Müracaat tarihi: Başvurular 14 Ekim 2022 Tarihine kadar adaylar müracaatlarını gerçekleştirebileceklerdir. İş İlan numarası: 0007038665.

Kaynak:kamu alımları