TÜRMOB Kamu Personel Alımı yapacak!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) resmi gazetede yayınladığı ilana göre personel alımı yapacağını duyurdu. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru için gerekli belgeler neler?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yapacağı personel alımı sınav yöntemi ile yapılacaktır.

*Sınava kimler başvuru yapabilecek?

Yapılacak olan alımda adayların askerlik yapmış olması,

Devlet güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak,

Adayların görevlerine engel bir durumunun olmaması,

Şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

*Başvuru için gerekli belgeler neler?

Sınava başvuru dosyası

Nüfus kayıt örneği

Diploma veya yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi,

Adli sicil belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

Taahhütname

Askerlik durum belgesi

İkamet belgesi

Sağlık raporu

Adaylar için sınav konuları:

İleri düzeyde finansal muhasebe, finansal yönetim, yönetim muhasebesi, denetim, raporlama ve meslek hukuku, revizyon, vergi tekniği, gelir üzerinden alınan vergiler, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, sermaye piyasası mevzuatı konuları olacaktır.

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Adaylar 13 Eylül 2021 – 27 Eylül 2021 tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurularını yapabileceklerdir. Başvuruları kabul edilen adaylar İlana göre sınav başvuruları 4 Aralık 2021 de başlamış olup 13 Aralık 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular emel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No: 19 Gölbaşı – Ankara adresine gereken belgeler ile şahsen yapılacaktır.

