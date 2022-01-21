Türkiye Petroller AO. personel alımları ne zaman başlayacak?

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO), 50 lisans mezunu personel istihdam edeceğini duyurdu. Çalışma ili olarak Ankara, Batman, Adıyaman ve Ülke Geneli dağılımlar yapıldı. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların KPSS'den 60 ve üstü puan alması gerekiyor.

Türkiye Petroller AO. 50 Kamu Personeli Alımı

Alınacak kadrolar ve çalışma yerleri

Çevre Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli Ankara)

Çevre Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Bilgisayar Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Elektrik Elektronik Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Endüstri Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)

Harita Mühendisi: 3 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)

İnşaat Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Adıyaman)

Jeofizik Mühendisi: 5 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

İnşaat Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Jeoloji Mühendisi: 4 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Jeoloji Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Kimya Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Kimyager: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 7 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 5 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 3 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)

Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Batman)

Uzman Yardımcısı (Genel): 1 Kadro (Çalışma İli: Ankara)

Uzman Yardımcısı (Genel): 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)

TPAO tarafından duyurulan personel alımına ilişkin son başvuru tarihi 21 Ocak 2022’dir. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak olup özel şartlar İşkur sayfasından ilan edilmiştir.

Alınacak adayların ne kadar alacağı da açıklandı;

Mühendis kadroları için

Verilecek Ücret

Brüt Ücret (Tazminatlar ve İkramiye Dahil) 17.452.17 TL/Ay’dır.

Batman ve Adıyaman Böl. Md. çalışanlarına ilave 7.328.50 TL/Ay eklenir.

Uzman Yardımcısı Kadroları için

Verilecek Ücret

Brüt Ücret (Tazminatlar ve İkramiye Dahil) 16.871.50 TL/Ay’dır.

Batman ve Adıyaman Böl. Md. çalışanlarına ilave 7.328.50 TL/Ay eklenir.