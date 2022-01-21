Türkiye Petroller AO. personel alımları ne zaman başlayacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımları devam ediyor. Türkiye Petroller AO. personel alımı yapacağını duyurdu.
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO), 50 lisans mezunu personel istihdam edeceğini duyurdu. Çalışma ili olarak Ankara, Batman, Adıyaman ve Ülke Geneli dağılımlar yapıldı. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların KPSS'den 60 ve üstü puan alması gerekiyor.
Türkiye Petroller AO. 50 Kamu Personeli Alımı
Alınacak kadrolar ve çalışma yerleri
Çevre Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli Ankara)
Çevre Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Bilgisayar Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Elektrik Elektronik Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Endüstri Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)
Harita Mühendisi: 3 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)
İnşaat Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Adıyaman)
Jeofizik Mühendisi: 5 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
İnşaat Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Jeoloji Mühendisi: 4 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Jeoloji Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Kimya Mühendisi: 1 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Kimyager: 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 7 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 5 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi: 3 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Ülke Geneli)
Uzman Yardımcısı (Genel): 2 Kadro (Çalışma İli: Batman)
Uzman Yardımcısı (Genel): 1 Kadro (Çalışma İli: Ankara)
Uzman Yardımcısı (Genel): 1 Kadro (Çalışma İli: Batman)
TPAO tarafından duyurulan personel alımına ilişkin son başvuru tarihi 21 Ocak 2022’dir. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak olup özel şartlar İşkur sayfasından ilan edilmiştir.
Alınacak adayların ne kadar alacağı da açıklandı;
Mühendis kadroları için
Verilecek Ücret
Brüt Ücret (Tazminatlar ve İkramiye Dahil) 17.452.17 TL/Ay’dır.
Batman ve Adıyaman Böl. Md. çalışanlarına ilave 7.328.50 TL/Ay eklenir.
Uzman Yardımcısı Kadroları için
Verilecek Ücret
Brüt Ücret (Tazminatlar ve İkramiye Dahil) 16.871.50 TL/Ay’dır.
Batman ve Adıyaman Böl. Md. çalışanlarına ilave 7.328.50 TL/Ay eklenir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|20
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|20
|36
|6. Somaspor
|20
|35
|7. Bodrumspor
|20
|34
|8. Çorum FK
|20
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|20
|30
|11. Serik Belediyespor
|20
|29
|12. İnegölspor
|20
|27
|13. Diyarbekirspor
|20
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|20
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|20
|15
|19. Kahramanmaraşspor
|20
|11
|20. Niğde Anadolu FK
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Alanyaspor
|22
|35
|5. Beşiktaş
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11