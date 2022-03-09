Türkiye iş Bankası personel alımları başladı mı?

Kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye İş Bankası da personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru koşulları..

Kamu Alımları 09.03.2022, 13:29 09.03.2022, 13:34
Türkiye iş Bankası personel alımları başladı mı?

Türkiye İş Bankası tarafından İstanbul Avrupa yakasında istihdam edilmek üzere memur kadrosuna personeller alınacak. Ayrıca İstanbul İçin Siber Güvenlik Uzmanı personellerin alımı da yapılacağı duyuruldu.

Memur Ne İş Yapar

Memur pozisyonundaki çalışanlar, Şube veya Genel Müdürlük Bölümlerinde temel bankacılık hizmeti ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine destek olan görevleri yerine getirir. Şubelerde performanslarına ve yetkinliklerine göre gişe, operasyon veya kredi hizmetlerinin yerine getirilmesi için görev yaparlar. Son Başvuru Tarihi 16 Mart 2022.

Siber Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar

Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonundaki çalışanlar, Sistem Uzmanı unvanında göreve başlarlar ve teknolojinin, güncel gelişmelerin ve siber güvenlikle ilgili olayların takip edilmesi, kurumun siber güvenlik olgunluğunun geliştirilmesi için çözümler üretilmesi, siber saldırılar, savunma teknikleri, zararlı yazılımlar ve siber olaylara müdahale konularında uzmanlık kazanılması, bilgi güvenliği araçlarının ve uygulamalarının yönetilmesi, veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin ve araçların yönetilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürürler. Son Başvuru Tarihi 10 Nisan 2022

Memur Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerden en geç 16.03.2022 itibarıyla mezun olmak. 
16.03.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (16.03.1992 ve sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2023 Nisan ayına kadar tecil ettirmiş olmak.
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
Daha önce, İş Bankasının yaptığı Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
İstanbul Avrupa Yakasında ikamet ediyor olmak.

Siber Güvenlik Uzmanı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarındaki bölümlerden en geç 31.07.2022 itibarıyla mezun olmak.
01.04.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.( 1 Nisan 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Çok iyi derecede İngilizce bilmek, değerlendirme sürecinde yapılacak yabancı dil testinde gerekli başarıyı göstermek. Açıklama penceresinde yer alan ve geçerlilik süresi dolmamış sertifikalardan birisine sahip olanlar, online yabancı dil testinden muaf tutulur.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2022 Kasım ayına kadar tecil ettirmiş olmak. Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2022 Mart ayı içerisinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.
Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
İş Bankasının yaptığı Sistem Uzmanı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya herhangi bir mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Sistem Uzmanı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Kamu Bülteni

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