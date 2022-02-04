Türk Telekom personel alımları başladı mı? / Başvuru ilanı

KPSS şartı aranmayan kadrolar için Türk Telekom personel alımı yapacak. Üniversite mezunlarının istihdam edileceği kadrolar için başvurular başladı.

İşte Alınacak Kadrolar ve Mezuniyet Durumu ve Aranan Nitelikler

Dijital Pazarlama Yönetimi Kıdemli Uzmanı

İşletme, İktisat, İstatistik ve Mühendislik alanlarında üniversite mezunu,

İşletme Sermayesi ve İştirak Finansmanı Uzman Yardımcısı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Finansal Karar Destek Uzmanı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Yayın Sistemleri Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin örgün öğretim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da ilgili bölümlerden mezun),

Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve benzeri bölümlerin herhangi birinden mezun,

Katma Değerli Servis Operasyonları Uzmanı/Uzman Yardımcısı

Elektrik/Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu,

UFRS Raporlama Uzmanı/ Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin tercihen Endüstri Mühendisliği, İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun,

Kanal Yönetimi (Chatbot&USSD) Uzmanı

Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi vb. lisans derecesi mezunu,

Uygulama Geliştirme (İOS) Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin4 yıllık bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Mühendisliği veya ilişkili bölümler)

Kanal Yönetimi (Mobil) Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri vb.),

Pazarlama Segment Yönetimi Uzmanı

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Mühendislik alanlarından mezunu,

Siber Atak Savunma Uzmanı/Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun

Mobil Veri Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin Elektrik/Elektronik, Telekomünikasyon, Bilgisayar Mühendisliği vb. bölümlerinden mezun,

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Diyarbakır - Mardin - Kahramanmaraş)

Lisans mezunu,

Finansal Teknolojiler Satış Yöneticisi (Adana - Mersin - Antalya)

Lisans mezunu,

Marka Yönetimi Uzmanı / Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin ilgili alanlarından Lisans veya Yüksek Lisans derecesi,

Teknik Analist (Genişbant CRM ve Sipariş Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı)

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği vb.),

Kıdemli Sızma Testi Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği vb. mühendislik bölümlerinden mezun olan,

SOC Analisti

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Toptan Tarife ve Fiyatlandırma Uzmanı

Üniversitelerin örgün öğretim veren 4 yıllık bölümlerinden mezun (tercihen Matematik/Endüstri/İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Matematik, İstatistik ve Mühendislik bölümleri)

Finansal Teknolojiler Kıdemli Analisti

Tercihen mühendislik mezunu,

Core Network Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ya da benzer bölümlerden mezun,

Ödeme Sistemleri Teknik Ürün Analisti

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun,

Kurumsal Güvenlik Sistemleri Yönetimi Uzmanı/Kıdemli Uzmanı

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme ya da ilgili mühendislik bölümlerinden mezun

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