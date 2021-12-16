TKGM Sözleşmeli Personel Alımları Ne Zaman?

Personel alımları devam ediyor. Memur olmak isteyenler personel alımı ilanlarını ayrıntılı inceliyor. Peki hangi kurumları devam ediyor? Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak

amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro

Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve

Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)

fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların

Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas

alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli

olarak çalışmıyor olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca

sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl

geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne

uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

b) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK

MÜDÜRLÜKLER

UNVANI ADI YERLEŞTİRİLECEĞİ

MÜDÜRLÜKLER

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER

TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU

TAPU VE KADASTRO

TAPU KADASTRO

TAPU

MÜDÜRLÜKLERİ

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ

EMLAK YÖNETİMİ

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

TAPU

MÜDÜRLÜKLERİ

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER

HARİTA

HARİTA KADASTRO

HARİTA VE KADASTRO

HARİTA VE MADEN ÖLÇME

KADASTRO

MÜDÜRLÜKLERİ

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru

yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm

olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön

lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim

mezunları için ise; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli

bir KPSS puanı almış olmak.

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik

kartına sahip olmak.

d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün

almamış olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten

fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli

bulunmamak.

Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam

teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 30/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet

üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta

yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve

kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri

aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir.

Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan

gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz

edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik

gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden

askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı

olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru

sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

6) Başvuruların bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmede usulüne uygun

olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi

gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve

en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin

karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi

yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda

puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde

ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

1) Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe

aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul

edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu

bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere

göre yasal işlem yapılacaktır.

2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal

edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek

adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

kaynak:kamu personel alımları