THY part-time alım başladı mı?

Türk Hava Yolları, öğrenciler için part-time iş ilanı yayımladı. İlana haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek adayların başvurması istendi. Yetenek programını başarıyla tamamlayan adaylar Temmuz 2023 tarihinde mezun oldukları takdirde THY bünyesinde tam zamanlı olarak işe başlayabilecek.

Türk Hava Yolları’nın kendi kariyerinden yayımlanan ilana göre part-time çalışma arkadaşları arandığı duyuruldu. Take-Off 101 yetenek ilanıyla alım yapılacaktır. Take-Off 101, lisans 3. sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrencilere 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık 12 ay part-time çalışma fırsatı sunan bir yetenek programıdır.

THY’den yayımlanan ilanın metni şu şekilde;

“Büyük ailemizin bir parçası olacak ve değerine değer katacak yetenekli part-time çalışma arkadaşları arıyoruz! Siz de bir dünya markası olan Türk Hava Yolları ailesinin hem değerli bir parçası olabilir hem de kendinizi geliştirmek için sayısız imkânlardan faydalanabilirsiniz.

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp part-time olarak işe alınan yeteneklerimiz, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek ve büyük ailemizin değerli bir parçası olma fırsatını yakalayacaklardır.

İş hayatına Türkiye’nin ve dünyanın sayılı markalarından Türk Hava Yollarında, büyük bir aileye sahip olmanın verdiği güvenle ve dünyayı birbirine bağlayan network ağına sahip bayrak taşıyıcı firmada başlamak yeteneğinizi bir adım daha öne çıkaracaktır.”

THY Part-Time Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY AO tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak).

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