TCDD personel alımları başladı mı? 2022

Kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor. Peki hangi kurum ve kuruluşların personel alımları devam ediyor? Başvuru koşulları ve şartları nelerdir?

TCDD 182 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet Demiryolları işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecek. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol gücüyle çalışmaktadır)

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

TCDD PERSONEL ALIMI GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)

6- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

7- Başvuru Formu

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kaynak:türkgün

