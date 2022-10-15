TCDD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kurumların personel alımları devam ediyor. TCDD'de personel alımı ilanı yayınladı. İşte başvuru şartları..

Şirketimiz İşyerlerine MAKİNİST Olarak İşe Alınacak 82 İşçi İçin İş Gücü

Talebimiz İlan Edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar Bölümünde Duyurulacak Hususlar

İLANLARIMIZ İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE 11.10.2022 TARİHİNDE İLAN

EDİLECEKTİR.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat

edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla

adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar

şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere

ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan

teslimler kabul edilmeyecektir.

c) İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi)

3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

4) 1 Adet Adli Sicil Kaydı (www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep

Formu

5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Aday Bilgi Formu,

6) Tren Makinisti Kursuna katılım belgesi

7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ

8) KPSS Sonuç Belgesi

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN

1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri,

yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki

yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul

bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan

mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2.

fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim,

kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya

elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya

sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

kaynak:kamu alımları