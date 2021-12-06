Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı

Kamu personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Hangi kurumlar personel alımı yapıyor Hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Personel alımı şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı Kamu personel alımı güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 500 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

10000 Yangın İşçisi alımı, 5000 Orman Muhafaza Memuru alımı, 1000 Orman Mühendisi alımı ve 500 Tekniker alımı yapılacak.

Alımların 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ise ilanın yayımlanmasıyla birlikte öğrenilecek.