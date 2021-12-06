Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı
Kamu personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Hangi kurumlar personel alımı yapıyor Hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Personel alımı şartları nelerdir?
Kamu personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Hangi kurumlar personel alımı yapıyor Hangi kurumların personel alımları devam ediyor. Personel alımı şartları nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı Kamu personel alımı güncel
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 500 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
10000 Yangın İşçisi alımı, 5000 Orman Muhafaza Memuru alımı, 1000 Orman Mühendisi alımı ve 500 Tekniker alımı yapılacak.
Alımların 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ise ilanın yayımlanmasıyla birlikte öğrenilecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Fenerbahçe
|15
|27
|3. Konyaspor
|14
|26
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|14
|18
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Bursaspor
|14
|17
|14. Menemenspor
|13
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|14
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Brentford
|15
|17
|13. Crystal Palace
|15
|16
|14. Leeds United
|15
|16
|15. Southampton
|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10