Tarım ve Orman Bakanlığı İlkokul Mezun 118 Kamu Personeli Alımı (İl İl Sayılar)

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Kamu Personeli Alımı 20-24 Eylül Başvuruları

Geçtiğimiz günlerde Tarım Orman Bakanlı Pakdemirli tarafından bakanlık bünyesindeki birimlere yeni kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Duyuru sonrasında bu gün İŞKUR üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan birimlere iller bazında personel alım sayıları ve ünvanları yayınlandı.

Aşağıda İŞKUR iş ilan numaralarını verdiğimiz mesleklerde gerekli şartları taşıyan adayların 24 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR hizmet binalarından yapmaları gerekmektedir. Alımlar İller bazında hangi ile yapılıyorsa o ilde ikamet edenler tercih edilecek. Alınacak personeller daimi ve deneme süreli olarak alınacaklar. Açıklanan personel alımlarının hepsinde üst yaş sınırı 40 olarak görülmüştür.

Tarım Orman Adana 4 Kamu Personel Alımı

Tarım Orman Adana ilimize 4 personel alımı yapacağı yayınlandı. Alınacak personellerin ünvanları 1 İnşaat İşçisi(İŞKUR iş ilan Numarası 00006281326, 3 kişi Tarım İşçisi (İŞKUR iş ilan no 00006287160) alımı yapılacak.

Tarım Orman Afyonkarahisar 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım orman tarafından Afyonkarahisar ilimiz 1 kişi Kalorifer ateşçisi kamu personeli alımı yapılacak. Adayların en az ilkokul mezunu olması, en fazla 40 yaşında bulunması, meslek liseleri Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme mezunu olması veya MEB onaylı kaloriferci veya kalorifer ateşçisi sertifikası olması, Afyonkarahisar ikametli olması gerekiyor. İŞKUR başvuru numarası 00006287607 olarak yayınlandı.

Tarım Orman İŞKUR ile Amasya 1 Temizlik Görevlisi Alımı

Tarım orman İŞKUR üzerinden Amasya ilimize 1 kişi Temizlik Görevlisi personel alıyor. Başvuru için İŞKUR iş ilan numarası 00006287011 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Ankara İline 22 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Ankara iline 00006286084 İŞKUR iş ilan numarası ile 1 kişi İnşaat İşçisi, 00006286859 İş ilan numarası ile 1 Şoför, 00006287021, 00006287028, 00006287031, 00006287107,00006287114, 00006287047, 00006287116 İŞKUR ilan numaraları ile 10 kişi Temizlik Görevlisi, 1 kişi Sıhhi tesisatçı 00006287040 numaralı ilan ile, 7 kişi Tarım İşçisi alımı 00006287233, 00006287169, 00006287317 İŞKUR iş ilan numaraları ile, Otomotiv Boya işçisi olarak 1 kişi alımı için 00006287135 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı,

Kaloriferci olarak alınacak 1 kişi için başvuru iş ilan numarası 00006287700 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Antalya 2 Personel Alımı

Tarım orman Antalya iline yeni personel alımını 2 kişi Temizlik Görevlisi alımı için İŞKUR iş ilan numarası 00006287056 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Ardahan 1 Personel Alımı

Tarım Orman Ardahan da çalıştırılmak üzere 1 kişi Marangoz alımı yapacak. Alım için başvuru numarası 00006287014 olarak yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın 2 Kamu Personeli Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın iline 2 tarım işçisi personel alımı yapıyor. İŞKUR iş ilan numarası 00006287335 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Balıkesir 4 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Balıkesir iline 4 kamu personeli alımı yapacak olup 1 Aşçı alımı için 00006286907 işkur numarası, 1 Temizlik Görevlisi alımı için 00006287145, 2 tarım işçisi personel alımında 00006287253 ve 00006287260 olarak İŞKUR iş ilan numaraları yayınlandı.

Tarım Orman Bolu 1 Personel Alımı

Tarım Orman Bolu ili 1 Temizlik görevlisi alımı yapıyor ve başvuru numarası 00006287063 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Çanakkale 1 Temizlik Görevlisi Alımı

Tarım Orman Çanakkale ye 1 Temizlik Görevlisi alımı yapıyor. İŞKUR iş ilan numarası 00006287070 olarak yayınlandı.

İŞKUR ile Tarım Orman Bakanlığı Diyarbakır 4 Kamu Personeli Alımı

İŞKUR ile Tarım Orman Bakanlığı tarafından Diyarbakır a 4 kamu personeli alımı yapılıyor. Alımlarda ünvanlar ve iş ilan numaraları şöyle; 1 İnşaat işçisi alımında başvuru için İŞKUR iş ilan numarası 00006286190 olarak yayınlandı. 2 Aşçı alımında başvuru için 00006286925 olarak ilan numarası yayınlandı.

1 Kaloriferci personel alımı için işkur iş ilan numarası 00006287635 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Edirne 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Edirne iline 1 Tarım işçisi personel alımı başvuruları için 00006287447 İŞKUR iş ilan numarasını kullanabilirsiniz.

Elazığ Tarım Orman 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Elazığ iline 1 Tarım İşçisi personel alacak olup başvuru için iş ilan numarası 00006287342 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Erzurum 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Erzurum iline 1 Temizlik Görevlisi personel alıyor başvuru için İŞKUR iş ilan numarası 00006287161 olarak duyuruldu.

Tarım Orman Eskişehir 9 Kamu Personeli Alıyor

Tarım Orman Eskişehir iline 9 kamu personeli alımında 7 kişi en az ilkokul mezunu adaylardan alınacak ve iş ilan numaraları 00006287172(5) ve 00006287347(2) olarak ilan edildi. Eskişehir 1 Temizlik Görevlisi alımı için İŞKUR başvuru numarası 00006287078 olarak duyuruldu. Eskişehir 1 İnşaat İşçisi alımında İŞKUR iş ilan numarası 00006286195 olarak ilan edildi.

Tarım Orman Gaziantep 11 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Gaziantep ilimize 11 kamu personeli alımında 2 temizlik personeli alımı ile 00006287084 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı. Gaziantep 1 Sıhhi Tesisatçı alımında İŞKUR iş ilan numarası 00006287125 olarak yayınlandı. Gaziantep 8 Tarım İşçisi pozisyonunda kamu personel alımında İŞKUR iş ilan numarası 00006287271 olarak yayınlandı.

Hatay İli Tarım Orman 1 Kamu Personeli Alımı

Hatay ili Tarım Orman 1 Tarım işçisi kamu personeli alımı yapılacak olup İŞKUR iş ilan numarası 00006287354 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Bakanlığı İstanbul 2 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Bakanlığı İstanbul iline 2 Temizlik görevlisi alımı için İŞKUR iş ilan numaraları 00006287171, 00006287173 olarak yayınlandı.

Tarım Orman İzmir 17 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman İzmir iline 17 kamu personeli alımında ünvanlar ve iş ilan numaraları şöyle; Marangoz olarak alınacak 1 personel başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00006287006, Soğutmacı ve Havalandırmacı olarak alınacak 1 personel başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00006287029, Aşçı olarak alınacak 1 personel başvurusu için 00006286934 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı. Tarım İşçisi olarak alınacak 12 personel başvurusu için 00006287391, 00006287396, 00006287398, 00006287402 iş ilan numaraları yayınlandı. Sıhhi Tesisatçı olarak alınacak 1 personel başvurusu için 00006287133 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı. Kaynakçı olarak alınacak 1 personel alımı için 00006287704 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Kocaeli 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Kocaeli 1 Temizlik görevlisi alımında adayların başvurularını yapmaları için 00006287181 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Konya 3 Kamu Personeli Alımı

Tarım orman Konya iline 3 kamu personeli alımı ilanlarından ilkinde 1 Temizlik Görevlisi personel başvuruları için 00006287287 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı. Tarım işçisi olarak alınacak 2 personel başvurusu içi ise 00006287375 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Manisa 6 Kamu Personel Alımı

Tarım Orman Manisa 6 kamu personeli alımında 1 Elektrikçi personel başvurusu için 00006286851 İŞKUR iş ilan numarası, Tarım İşçisi olarak alınacak 4 kamu personeli başvurusu için 00006287411 İŞKUR iş ilan numarası, Kalorifer Ateşçisi olarak alınacak 1 personel başvurusu için ile 00006287731 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Mersin 11 Kamu Personeli Alımı

Mersin için tarım orman 11 personel alımı için 11 kişi Tarım İşçisi personel başvuruları için 00006287282 ve 00006287532 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Ordu 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım Orman Ordu iline 1 Temizlik Görevlisi personel başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00006287290 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Samsun 1 Kamu Personeli Alımı

Tarım orman tarafından Samsun iline 1 Tarım İşçisi personel başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00006287508 olarak yayınlandı.

Tarım Orman Tekirdağ 4 Kamu Personeli Alımı

Tekirdağ iline 4 Tarım İşçisi personel başvurusu için 00006287383 İŞKUR iş ilan numarası yayınlandı.

Tarım Orman Trabzon 3 Kamu Personeli Alımı

Trabzon iline alınacak 3 kamu personeli alımında 1 Gemici personel başvurusu için 00006286858, Temizlik Görevlisi 2 kamu personeli alımı başvurusu için 00006287198 İŞKUR iş ilan numaraları yayınlandı.

Tarım Orman Yalova 2 Kamu Personel Alımı

Tarım Orman Yalova iline 2 Tarım işçisi personel alımında başvuruların 00006287418 İŞKUR ilanı numarası ile yapılması gerekmektedir.

Kaynak:kamupersonelialim.com