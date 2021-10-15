SYDV Personel ve Memur Alımı Başvuruları Başladı Mı?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı yapacağını duyurdu başvurularda son gün ne zaman başvurular hangi tarihler arasında yapılacaktır kimler başvuru yapabilecektir başvurulara nereden yapılacaktır?

SYDV Personel ve Memur Alımı Başvuru

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kamu personeli alımı yapacak.

SYDV Memur ve Personel Alımı Duyurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Online başvuru memur alımı iş ilanı yayınladı. Gölpazar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı bünyesine kamu personeli alımı yapılacak. Alımı yapılacak unvanın 1 büro görevlisi alımı yapılacaktır. Diğer şehirler aşağıda sunulan başvuru ekranını kullanarak yayınlanacak ilanlara başvuru yapabilir.

Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmemek, 35 yaşını doldurmamış olma, erkek adaylar için askerlikten muaf olma.

İşletme, iktisat, maliye, muhasebe, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden herhangi birinden mezun olma şartı aranıyor.

Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu bilgisayar dersi (transkript) almış olmak. Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını kullana bilme ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular sadece online olarak yapılacaktır. E-Devlet bilgileri ile giriş yaptıktan sonra online olarak başvurularını tamamlaya bilecektir.

Başvurular alınmaya açık olup en geç müracaatlar 26 Ekim tarihinde sona erecektir.

Başvurular belirtilen son tarihe kadar 7/24 açık olup son başvuru tarihi olan 26 Ekim günü saat 23:59 da sona erecektir.

Son evrak teslim tarihi ise 29 Ekim 2021 tarihidir. Yukarıda sayılan şartlara sahip olan adaylar başvurularını belirtilen şekilde tamamlaya bileceklerdir.

kaynak:kamu alımları