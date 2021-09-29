İşkur aracılığıyla iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Çerkez köy belediyesi sözleşmeli ve ücretli öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Alımlar İşkur üzerinden olacaktır. Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmen Alımı Belediye Başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmen Alımı Belediye Başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden kamu iktisadi teşebbüsü olan Belediyelerin kendileri kurdukları veya %51 ortağı bulundukları şirketler bünyesinde çalıştırılmak üzere Çerkezköy Belediyesi Personel firmasına sözleşmeli ve ücretli öğretmen alımı yapılıyor. Yapılan ilan ile alınacak kamu personelleri geçici olarak çalıştırılacaklar.

Belediye Personel Alımına Kimler Başvurabilecek?

Eğitmen olarak alınacak personelde aranan başlıca özellikler;

Eğitim Fakültesi mezunu olmak, yenilikçi olmalı, Pedagojik formasyon sertifikası olmalı, İletişim gücü yüksek olması, Akıl ve zeka oyunları, Satranç, yaratıcı drama en az 2 yıl MEB kriterlerine uygun ataması yapabilecek durumda olan Eğitmen personel alınacaktır.

Alınacak Öğretmenlerin Çalışma Şartları Ve Koşulları

Çerkezköy Belediyesi Personel Aş. bünyesinde alınacak eğitmenin;

TC Vatandaşı olması,

Kamu haklarından her hangi bir özrü bulunmaması,

Erkek adaylar için askerlik ile ilgili bir ilişiğinin bulunmaması yapmış olması,

Emekliliğe henüz hak kazanmamış olması emekli olmaması,

Medeni haklarını kullanmaya yetkin olmak özrü bulunmaması,

Çerkezköy ilçe sınırları içerisinde ikameti olması gereken başlıca şartlar arasındadır.

BAŞVURU TARİHİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışmak isteyen eğitmen adaylar 21 Eylül 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapacak olup çalışma saatleri 08:00-17:00 arasında görev yapacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Eğitmen adayları yalnızca e-mail yolu ile müracaat edebilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar CV geçmişini e-posta yolu ile gönderecektir. E-mail dışında başvuru kabul edilmeyecektir. İrtibat tel :0 282 726 50 19 olarak belirtilmiştir. Başvuru adresi: Çerkezköy_beld_as@hotmail.com olarak yayınlandı.

Kaynak:kamupersonelialim.com