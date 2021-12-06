SGK Personel Alımları Ne Zaman?

Kamu alımları başladı peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak? Hangi kurumun personel alımı şartları neler başvurular nereden yapılıyor? Kimler başvuru yapabilir. Hangi bölümlerden kaç başvuru yapılacak? ÇSGB Çalışma Bakanlığı 125 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB personel alım şartları neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB personel alım şartları neler, ne zaman? araştırması yapılıyor.

Kamu Alımları 06.12.2021, 16:10 06.12.2021, 16:14
SGK Personel Alımları Ne Zaman?

Kamu alımları başladı peki hangi kurum ne kadar personel alımı yapacak?Hangi kurumun personel alımı şartları neler başvurular nereden yapılıyor? Kimler başvuru yapabilir. Hangi bölümlerden kaç başvuru yapılacak? ÇSGB Çalışma Bakanlığı 125 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB personel alım şartları nelerÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇSGB personel alım şartları neler, ne zaman? araştırması yapılıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÇSGB personel alımı ilanı için adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet sayfası üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet adresinden duyurulacak.

Çalışma Bakanlığı 125 personel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÇSGB 125 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 personel alımı başvuru şartları bakanlık tarafından yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek. Başvuruyla ilgili detaylar https://www.csgb.gov.tr/ internet adresinden ilerleyen günlerde yayınlanacak.

Başvuruda bulunacak adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve ilanda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS'de istenilen puan türlerinden en az 70 almış olması ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek. Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.

ÇSGB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2021 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

kaynak:türkgün

#sgk
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