Sgk İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Sgk İşe Alım Var Mı?

SGK iş başvurusu yapanın tercih sebebi; işverenin SGK primi ve vergi ödemesi gibi teşvik alıyor olmasıdır. 2019 yılında SGK iş başvurusu yapanları ilave istihdam olarak işe alan işverenlere 30 gün üzerinden sigortalarının ödenmesi durumunda 2.020 TL destek verilmektedir. Devlet ise kişi başı 1.114 TL SGK prim ve vergi desteği sağlamaktadır. İşverenin bu destekten yararlanabilmesi için yapması gerekenler ise şöyledir:

Öncelikle gerekli şartları sağlayan bir çalışanı işverenin işe alması gerekmektedir. Ardından aylık prim ve hizmet belgelerini belirlenen yasal süre çerçevesinde SGK’ya göndermeleri gerekmektedir. Sigorta primleri de belirtilen süre içerisinde ödenmelidir. İdari para cezasının da olmaması durumunda işveren gerekli teşviklerden faydalanabilmektedir.

İşveren Teşvik Nasıl Sağlar?

İşverenin teşvik alabilmesi için sağlaması gereken şartlar şunlardır:

İşverenin kamu kuruluşu işvereni değil, özel sektörde bir iş yerinin işvereni olması gerekmektedir. Sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmiş olması ve borç olmaması gerekmektedir. Belirlenen yasal süre içerisinde bütün aylık prim ve hizmet belgelerinin toparlanıp teslim edilmesi gerekmektedir. İşletmenin herhangi bir gecikme cezasının veya gecikme zammının olmaması gereklidir. İdari para cezası olan işletmelerin işverenleri teşvik alamamaktadır. İşveren eğer kayıt dışı sigortalı çalıştırıyor ise teşvik alma hakkını kaybetmektedir.

İşveren SGK Teşvik Sorgulama İşlemini Nasıl Yapar?

İşverenin SGK teşvik sorgulaması için izlemesi gereken adımlar aşağıdadır:

https://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. E-SGK sistemine giriş yapılmalıdır. İşveren sekmesine tıklanmalıdır. İşveren sistemine giriş yapılmalıdır. Uygulamaya yönlendirilmektedir. Uygulama girişi yapılmalıdır. Açılan sayfada teşvikler ve tanımlar kısmına tıklanmalıdır. Ardından potansiyel teşvik sorgulama sistemlerine tıklanması gereklidir. Açılan sayfadan her çalışan için ayrı ayrı teşvik sorgulaması yapabilmek mümkün olmaktadır. SGK iş başvurusu yapanlar üzerinden alınabilecek olan teşvikler ayrı ayrı görüntülenebilmektedir.

İşveren SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranından Hangi Bilgilere Ulaşabilmektedir?

İşveren SGK teşvik sorgulama sayfasından aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilmektedir:İş yerinde çalışanlara ait bütün bilgilerin görülebileceği ve sorgulanabileceği bir ekrana ulaşılabilmektedir. Çalışanların işe giriş ve işten çıkış tarihleri görüntülenebilmektedir. Kart ve prim ödemeleri ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. İş yeri ile ilgili vergi numarası gibi birtakım bilgilere ulaşabilmek mümkündür.

SGK Teşviklerinden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir?

SGK teşviklerini alamayacak olanlar aşağıda sıralanmıştır:

Emekliler üzerinden SGK teşviki alınamamaktadır. Devlet ile ihale usulü iş yapanların SGK teşviklerinden yararlanmaları mümkün değildir. Kamu kuruluşlarına SGK teşvikleri verilmemektedir. Sahte sigortalı çalışan bildiriminde bulunulması durumunda o sigortalı üzerinden teşvik alınabilmesi mümkün değildir. Borç yapılandırılmasının yapılması veya borçların taksitlendirilmesi durumunda eğer zamanında borçlar ödenmez ise; SGK teşviklerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Yeni İstihdama Ücret Desteği Nedir?



Yeni istihdam ücret desteği; işverenin ilave istihdam ettiği çalışanlar için aldığı destek ücretidir. Bu ücretin vergi ve SGK primlerini ilk 3 ay boyunca SGK ödemektedir. Sonraki 9 ay ile 15 ay arası bir süreçteki SGK primlerini ve vergi ücretlerini devlet ödemektedir. Bu hizmetten yararlanabilmek için 2019 yılı içerisinde 1 Şubat ile 30 Nisan arasında başvuru işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Yararlanma şartları ise şöyledir:

İlk 3 ay ilave istihdam destek ücretinin alınabilmesi için sigortalının sonraki 9 ay boyunca da istihdam edilmesi zorunlu olmaktadır. Yeni istihdam ücret desteğinin alınabilmesi için işe alım tarihinden önceki 3 ay içerisinde en fazla 10 gün sigortalı olarak çalışılmış olması gerekmektedir. 10 günden fazla sigortalılık süresinin olması durumunda destek verilmemektedir. İş yerinin 2018 yılındaki çalışan sayısına ilave olarak ilgili sigortalıyı işe almış olması gerekmektedir.

Yeni İstihdamın SGK Primine ve Vergisine Verilen Destek İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yeni istihdam SGK prim ve vergi desteği; 12 aydan 18 aya kadar verilmektedir. Bu süreçte SGK primlerini ve vergi ödemelerini devlet karşılamaktadır. Bu hizmet 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. Bundan yararlanabilmek için sağlanması gereken şartlar ise aşağıda belirtilmiştir:

SGK iş başvurusu yapanların ilgili iş yerinde çalışmaya başlama tarihinden en az 3 ay öncesine kadar sigortalı olarak çalışabileceği süre maksimum 10 gündür. İş yerinin 2018 için gösterilen ortalama çalışan sayısına ek olarak işe alınmış bir çalışan olması gereklidir.

kaynak:alfa