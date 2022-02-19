Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sanayi bakanlığı bugün duyurduğu ilanla 35 yeni personel alımı yapacağını ilan etti. Kadroların 22’si farklı mühendisliklere ayrılırken 13 tanesi de diğer fakülte mezunları için ayrılmıştır.

KPSS Şartı Var mı?

Adaylar sınav için başvuru yaptığında KPSS puanlarıyla başvuru yapabilecektir. Başvuru için ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri almak gerekiyor. Puan türleri aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.

Başvuru yeri, tarihi ve sınav yeri

Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile bakanlığa elden, posta veya eposta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Sınav Ankara'da yapılacak olup, sınava katılmaya hak kazananlar için sınavın tarihi ve yeri bakanlığın kurumsal internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Alınacak kadrolar ve KPSS puan türleri;

Sınava Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren, yukarıda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3) ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar için 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölümlerden yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak.

4) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

Kaynak:Kamu Bülteni